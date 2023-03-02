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«Лейкерс» без Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса переиграли «Оклахому»

«Лейкерс» без Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса переиграли «Оклахому»
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В Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:123.

Самым результативным игроком встречи стал немецкий разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шрёдер. Он набрал 26 очков, два подбора и шесть ассистов. По 19 очков в составе гостей набрали американский лёгкий форвард Трой Браун и защитник Остин Ривз. У хозяев стоит отметить австралийского защитника Джоша Гидди. Он был близок к трипл-даблу: 22 очка, девять подборов и 11 результативных передач. У «Тандер» также хорошую игру провёл американский защитник Джейлен Уильямс: 24 очка, четыре подбора и семь передач.

Матч пропускали звёзды НБА: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Леброн пропустит ещё минимум две недели из-за травмы ноги. Энтони Дэвис пропускал матч из-за стрессовой травмы пятки на правой ноге.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 24, Гидди - 22, Дорт - 19, Джо - 15, Шарич - 13, Уиггинс - 8, Уотерс III - 8, Манн - 4, Уильямс - 4, Гилджес-Александер, Дженг, Покушевски, Робинсон-Эрл, Сарр, Уильямс, Холмгрен
Лос-Анджелес Лейкерс: Шрёдер - 26, Браун - 19, Ривз - 19, Уокер - 13, Бамба - 12, Бисли - 11, Хатимура - 9, Вандербилт - 7, Габриэль - 5, Кристи - 2, Джеймс, Дэвис, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер
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