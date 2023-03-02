«Лейкерс» без Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса переиграли «Оклахому»

В Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:123.
Самым результативным игроком встречи стал немецкий разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шрёдер. Он набрал 26 очков, два подбора и шесть ассистов. По 19 очков в составе гостей набрали американский лёгкий форвард Трой Браун и защитник Остин Ривз. У хозяев стоит отметить австралийского защитника Джоша Гидди. Он был близок к трипл-даблу: 22 очка, девять подборов и 11 результативных передач. У «Тандер» также хорошую игру провёл американский защитник Джейлен Уильямс: 24 очка, четыре подбора и семь передач.
Матч пропускали звёзды НБА: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Леброн пропустит ещё минимум две недели из-за травмы ноги. Энтони Дэвис пропускал матч из-за стрессовой травмы пятки на правой ноге.
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