Результаты всех матчей НБА 2 марта, турнирная таблица

2 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» – «Финикс Санз» – 91:105;
«Детройт Пистонс» – «Чикаго Буллз» – 115:117;
«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» – 117:113;
«Нью-Йорк Никс» – «Бруклин Нетс» – 142:118;
«Майами Хит» – «Филадельфия Сиксерс» – 96:119;
«Милуоки Бакс» – «Орландо Мэджик» – 139:117;
«Хьюстон Рокетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 99:113;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 117:123;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 110:121.
Центральным событием дня стало противостояние форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума и защитника «Кавальерс» Донована Митчелла. Тейтум набрал 41 очко, 11 подборов и восемь ассистов. Митчелл отметился 44 очками, тремя подборами и пятью передачами.
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