Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сомневаюсь». Пол Джордж ответил на вопрос, может ли он быть лучшим в чемпионской команде

«Сомневаюсь». Пол Джордж ответил на вопрос, может ли он быть лучшим в чемпионской команде
Комментарии

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж ответил на вопрос одного из журналистов о том, смог бы он стать лучшим игроком в команде чемпионского уровня.

«Сомневаюсь в этом. Я честен сам с собой», — приводит слова Джорджа ESPN.

Вчера в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:101. Пол Джордж набрал 25 очков, сделал шесть подборов и отдал три передачи.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает шестое место в Западной конференции с 33 победами при 31 поражении.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023