«Сомневаюсь». Пол Джордж ответил на вопрос, может ли он быть лучшим в чемпионской команде

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж ответил на вопрос одного из журналистов о том, смог бы он стать лучшим игроком в команде чемпионского уровня.

«Сомневаюсь в этом. Я честен сам с собой», — приводит слова Джорджа ESPN.

Вчера в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:101. Пол Джордж набрал 25 очков, сделал шесть подборов и отдал три передачи.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает шестое место в Западной конференции с 33 победами при 31 поражении.