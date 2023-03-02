«Сомневаюсь». Пол Джордж ответил на вопрос, может ли он быть лучшим в чемпионской команде
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж ответил на вопрос одного из журналистов о том, смог бы он стать лучшим игроком в команде чемпионского уровня.
«Сомневаюсь в этом. Я честен сам с собой», — приводит слова Джорджа ESPN.
Вчера в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:101. Пол Джордж набрал 25 очков, сделал шесть подборов и отдал три передачи.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает шестое место в Западной конференции с 33 победами при 31 поражении.
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