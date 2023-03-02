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«Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 28 очков. 12 баллов на счету Дмитрия Кулагина. 10 очков набрал Сергей Топоров.

В составе нижегородского клуба 17 очков на счету Максима Салаша. 13 очков набрал Джермейн Лав.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» сыграет на домашнем паркете с УНИКСом. Встреча состоится 6 марта. «Зенит» в следующем туре встретится на выезде с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 7 марта.

Единая лига ВТБ. Группа А
02 марта 2023, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
83 : 67
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Зенит: Фрейзер - 28, Д. Кулагин - 12, Торопов - 10, Клименко - 8, Хомсли - 8, Карасёв - 6, Хэмм - 4, Зубков - 3, Вольхин - 2, Фридзон - 2, Томпкинс, Топтунов
Пари Нижний Новгород: Салаш - 17, Лав-Робертс - 13, Ганькевич - 10, Бабурин - 9, Апич - 6, Хвостов - 6, Стребков - 4, Чадов - 2, Беленицкий, Понкрашов, Ребич, Синегубов
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