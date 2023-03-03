Дабл-дабл Луки Дончича принёс «Далласу» победу над «Филадельфией»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:126.
Самым ярким игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 42 очка, два подбора и 12 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 40 очков, заработал четыре подбора и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 35 очков, восемь подборов и одна передача. Также отметим американского защитника Тайриза Макси, который заработал 29 очков, два подбора и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2023, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
133 : 126
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Ирвинг - 40, Баллок - 15, Вуд - 10, Клебер - 9, Хардуэй-младший - 8, Грин - 5, Пауэлл - 4, Дав. Бертанс, Лоусон, Макги, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди, Холидэй
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 29, Харден - 27, Мелтон - 12, Харрис - 10, Макдэниелс - 6, Такер - 3, Милтон - 2, Рид - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Ньянг, Спрингер, Харрелл, Хаус
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