Дабл-дабл Луки Дончича принёс «Далласу» победу над «Филадельфией»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:126.

Самым ярким игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 42 очка, два подбора и 12 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 40 очков, заработал четыре подбора и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 35 очков, восемь подборов и одна передача. Также отметим американского защитника Тайриза Макси, который заработал 29 очков, два подбора и две передачи.