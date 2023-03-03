Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игроки «Голден Стэйт» отказались от плотной опеки против Расселла Уэстбрука. Видео

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (115:91) во время одной из атак предоставили полную свободу действий разыгрывающему «Клипперс» Расселлу Уэстбруку.

В середине первой четверти Уэстбрук после передачи от центрового Мэйсона Пламли оказался полностью свободным из-за дуги, однако защитник отказался совершать трёхочковый бросок, несмотря на отсутствие защиты.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 15,8 очка, 7,6 передачи и шесть подборов при общем проценте реализации бросков с игры 41,9, трёхочковых – 29,5.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает седьмое место в Западной конференции с 33 победами при 22 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Сакраменто Кингз» на выезде 4 марта (6:00 мск).