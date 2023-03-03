Ирвинг высказался о победе в матче с «Сиксерс», где он и Дончич установили рекорд НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о победе в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс». Встреча закончилась победой игроков «Маверикс» со счётом 133:126
«Лука был готов к вечеринке. Я был готов к вечеринке. Это был один из тех матчей, где мы продемонстрировали особенное выступление», — приводит слова Ирвинга Yahoo Sports.
Напомним, во встрече с «Филадельфией» Ирвинг вместе с товарищем по команде Лукой Дончичем установили рекорд НБА. Кайри и Лука стали первой в истории лиги парой товарищей по команде, которой в одном матче удалось набрать 40+ очков, реализовав при этом шесть (или более) трёхочковых бросков.
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
Новость по темеЛука Дончич и Кайри Ирвинг установили рекорд НБА
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