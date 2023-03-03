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Баркли: Брансон — одно из лучших приобретений на рынке свободных агентов в истории НБА

Баркли: Брансон — одно из лучших приобретений на рынке свободных агентов в истории НБА
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Экс-звезда НБА, ныне известный эксперт Чарльз Баркли высоко оценил игру разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона.

«Джейлен Брансон, на мой взгляд, одно из лучших приобретений на рынке свободных агентов во всей истории Национальной баскетбольной ассоциации. Он проводит исторический сезон. Никто не знал, насколько хорош Брансон. Все считали, что ему переплатили. В прошлом сезоне он заблистал, когда травмировался Лука Дончич и никто не считал, что он будет успешным свободным агентом. Однако Джейлен показал, на что способен», — цитирует Баркли New York Post.

В нынешнем сезоне Джейлен Брансон принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 23,8 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 6,2 результативной передачи.

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