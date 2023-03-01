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Чарльз Баркли раскритиковал НБА за слишком высокий гонорар игрокам

Чарльз Баркли раскритиковал НБА за слишком высокий гонорар игрокам
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался по поводу зарплат в Национальной баскетбольной лиге.

«Не хотелось бы кого-то обидеть, но сейчас НБА платит огромные деньги всяким дворникам, сантехникам и просто бомжам. Они раздают налево и направо контракты по $ 200-300 млн, как конфетки. Я ничего не имею против, ты получаешь ровно столько, сколько тебе готовы заплатить… Просто надеюсь, что игроки современной НБА ценят то, что являются сказочными счастливчиками, просто родившись в нужное время», — приводит слова Баркли Essentially Sports.

Ранее Баркли критически прокомментировал практику пропуска звёздными игроками Национальной баскетбольной ассоциации матчей, ссылаясь на «распределение нагрузки».

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