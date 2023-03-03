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«Самара» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Самара» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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«Самара» из одноимённого города обыграла белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:56.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 23 очка. 15 очков на счету Джеймса Энниса. 10 баллов набрал Максим Шелекто.

В составе «Минска» 15 очков на счету Йована Шливанчанина. 10 очков набрал ДаКуан Брейси.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Самара» сыграет на выезде с «Пармой-Пари». Встреча состоится 9 марта. «Минск» в следующем туре встретится на выезде с красноярским «Енисеем». Матч состоится 8 марта.

Единая лига ВТБ. Группа Б
03 марта 2023, пятница. 19:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
90 : 56
Минск
Минск, Беларусь
Самара: Найт - 23, Эннис - 15, Шелекето - 10, Риверс - 8, Барашков - 7, Теодор - 7, Умрихин - 6, Зверев - 5, Лазарев - 4, Карданахишвили - 3, Ивлев - 2, Пичкуров
Минск: Шливанчанин - 15, Брейси - 10, Пантович - 8, Стубеда - 6, Микульский - 5, Смит - 4, Мороз - 3, Паско - 2, Третьяк - 2, Тростинецкий - 1, Близнюк, Дуду
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