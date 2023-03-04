Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не нуждаюсь в одобрении». Дюрант ответил экспертам, критиковавшим его

«Не нуждаюсь в одобрении». Дюрант ответил экспертам, критиковавшим его
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил бывшим игрокам, ныне экспертам Чарльзу Баркли и Шакилу О’Нилу, которые неоднократно критиковали его за лидерские качества.

«Они говорят что-то вроде «Поиграй со Скутом Хендерсоном и стань чемпионом, тогда мы тебя похвалим». Я не нуждаюсь в одобрении. Если хотите, можете обо мне не говорить. И вы не обязаны смотреть на мою игру. Я буду делать то, что делаю, и дальше. А мнение у каждого своё, и ваши слова не заставят меня пересмотреть отношение к игре.

Что касается лидерских качеств, то я не должен руководить командой. Мы всё делаем вместе. Я должен выходить и играть в баскетбол, вот моя работа», — цитирует Дюранта Yahoo Sports.

Зимой Кевин Дюрант в рамках крупного обмена перешёл из «Бруклин Нетс» в «Финикс».

«Пять лет назад мы были посмешищем». Поможет ли Дюрант «Финиксу» стать чемпионом? «Пять лет назад мы были посмешищем». Поможет ли Дюрант «Финиксу» стать чемпионом?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023