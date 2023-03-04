«Не нуждаюсь в одобрении». Дюрант ответил экспертам, критиковавшим его

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил бывшим игрокам, ныне экспертам Чарльзу Баркли и Шакилу О’Нилу, которые неоднократно критиковали его за лидерские качества.
«Они говорят что-то вроде «Поиграй со Скутом Хендерсоном и стань чемпионом, тогда мы тебя похвалим». Я не нуждаюсь в одобрении. Если хотите, можете обо мне не говорить. И вы не обязаны смотреть на мою игру. Я буду делать то, что делаю, и дальше. А мнение у каждого своё, и ваши слова не заставят меня пересмотреть отношение к игре.
Что касается лидерских качеств, то я не должен руководить командой. Мы всё делаем вместе. Я должен выходить и играть в баскетбол, вот моя работа», — цитирует Дюранта Yahoo Sports.
Зимой Кевин Дюрант в рамках крупного обмена перешёл из «Бруклин Нетс» в «Финикс».
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