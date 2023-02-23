«Пять лет назад мы были посмешищем». Поможет ли Дюрант «Финиксу» стать чемпионом?

«Финикс Санз» этой зимой провернул один из самых громких трансферов последних лет, выменяв одного из лучших снайперов лиги – Кевина Дюранта. Он вместе с Ти Джей Уорреном из «Бруклин Нетс» отправился в «Финикс» в обмен на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, а также четыре драфт-пика первого раунда. И это при том, что в 2021 году Дюрант подписал четырёхлетний огромный контракт с «Нетс» на $ 198 млн.

После обмена Дюрант заявил: «Эта организация очень сильно выросла в плане взаимодействия с обществом, стиля игры, людей, которые работают здесь каждый день. Чувствуется, что с момента моего появления в лиге клуб сделал большой шаг вперёд.

Я знаю некоторых людей здесь, работал с ними раньше, поэтому могу сказать, какой будет структура. У меня появилась возможность перейти в эту команду, и я думаю, что это правильное решение. Сейчас мне всё нравится, хочу остаться здесь до конца карьеры, но никто не знает, что будет потом. Я говорил то же самое о «Бруклине».

«Санз» ещё многое предстоит сделать, и я готов к этому. Стараюсь разнообразить свою игру независимо от того, что тренер просит от меня».

Стал ли «Финикс Санз» сильнее?

Кажется, что это довольно странный вопрос в отношении команды, в которую приходит игрок калибра Кевина Дюранта. Кей Ди — уникальный баскетболист, одинаково хорошо бросающий с любой дистанции и способный сыграть на любой позиции.

Однако нужно брать в расчёт ещё и то, что этот обмен стоил команде из Аризоны очень дорого. Клуб покинул качественный защищающийся игрок Микал Бриджес, который был важной частью клуба на пути от претендентов на плей-офф до финалиста НБА. В майке «Финикса» Микал провёл четыре с половиной сезона, прогрессируя из года в год.

По итогам прошлого сезона он вошёл в первую символическую защитную пятёрку, а его статистика выглядела так: 35 минут, 14 очков + четыре передачи + две передачи. И здесь обязательно нужно упомянуть 82 матча, которые он сыграл в регулярном чемпионате, выходя исключительно в стартовой пятёрке. Найти замену Бриджесу и Кэму Джонсону — чуть ли не главная проблема для тренерского штаба. Главный тренер Монти Уильямс не скрывал своего сожаления по поводу ушедших игроков, которые пока только подбирались к своему прайму.

Журналисты Аzcentral.com не скрывали своей озабоченности приходом Дюранта, который всё ещё не сыграл за «Финикс», поскольку травмирован. Именно травматичность Дюранта является самой большой неопределённостью. Потому что здоровый Дюрант – это гарантированные 20+ очков в среднем за матч. А вот если он будет чувствовать дискомфорт, то всем партнёрам придётся несладко.

Микал Бриджес Фото: Sarah Stier/Getty Images

Ещё один важный момент. Лидеры «Финикса» ранее не славились игрой в защите: Девин Букер является главным по набору очков, а Крис Пол отвечает за движение мяча. Учитывая, что Кевин Дюрант не является тем игроком, на которого стоит рассчитывать как на стабильную опцию в защите, теперь, кажется, центровой Деандре Эйтон должен стать главной защитной фигурой в обновлённом составе команды.

Впереди у «Финикса» важная часть сезона – и они подходят к ней с только что сформировавшейся «Большой четвёркой», которая состоит из Дюранта, Эйтона, Букера и Пола.

Девин Букер верит в светлое будущее своей команды: «Ещё пять лет назад мы были посмешищем в НБА. Сейчас мы сумели превратиться в нечто серьёзное, ведь стали претендентами на чемпионство — это быстрый поворот для нас. Мы очень гордимся тем, что мы здесь построили. То, что сюда захотел приехать Кевин Дюрант, подтверждает это. Он уважает то, что мы уже сделали. Нам ещё многое предстоит сделать, но мы движемся в правильном направлении».

Крис Пол, в свою очередь, достаточно сдержанно прокомментировал переход Дюранта: «На днях я говорил Девину Букеру, что играл со многими великими игроками. Я играл с Блэйком Гриффином, у меня была возможность играть с Дэвидом Уэстом в начале своей карьеры, я играл с Джеймсом Харденом, но, вероятно, я никогда не играл сразу с двумя игроками такого калибра, как Букер и Дюрант. Я знаю, что не принимаю это как должное, и посоветовал Девину то же самое».

Крис Пол и Девин Букер Фото: Steph Chambers/Getty Images

«Финикс Санз» два года назад играл в финале НБА, в котором без особых шансов уступил «Милуоки Бакс» (2:4). В финальной серии команда показала нестабильную и блёклую игру. Через год они стали лучшими в регулярном сезоне и добрались до второго раунда плей-офф, где встретились с «Даллас Маверикс». Битва в той серии была захватывающей, поэтому она логично дошла до решающей седьмой игры, которая проходила на паркете «Санз», однако команда снова показала бесхребетную игру в ответственный момент, а лидеры «испарились»: Букер набрал 11 очков, а Пол на одно очко меньше. Итог: сокрушительное поражение (90:112) в седьмом матче второго раунда плей-офф на глазах у своих болельщиков.

Поможет ли Дюрант «Финиксу» стать чемпионом?

Кевин Дюрант Фото: Christian Petersen/Getty Images

Кевину Дюранту 34 года, и он довольно травматичный игрок. Сезон-2019/2020 он пропустил полностью из-за тяжелейшей травмы — разрыва ахиллова сухожилия. После этого повреждения он ни разу не провёл более 60 матчей за сезон. В нынешнем сезоне он сыграл чуть больше половины матчей.

Зрители и журналисты уже давно не видели, как Кевин Дюрант делает разницу в плей-офф. Настолько давно, что ненароком закрадывается вопрос: «А сможет ли он затащить в будущих сериях?». Его звёздные партнёры 37-летний Крис Пол и 26-летний Девин Букер не отличаются стабильной игрой, а также нередко оказываются в лазарете. А из-за отсутствия хорошей ротации непонятно, кто будет подменять лидеров.

Хватит ли этого для чемпионства?