38 очков Бриджеса помогли «Бруклину» обыграть «Бостон»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:112.
Самым результативным игроком матча оказался новоиспечённый форвард «Нетс» Микал Бриджес. В его активе 38 очков, восемь подборов и три передачи. Американский форвард Кэмерон Джонсон также показал хорошую игру в составе гостей: 20 очков, шесть подборов и три ассиста. У хозяев лучшим на площадке оказался форвард Джейлен Браун. Он набрал 35 очков, пять подборов и четыре передачи. Дабл-даблом отметился звёздный форвард Джейсон Тейтум: 22 очка, 13 подборов и пять результативных передач.
Для «Бруклина» эта победа стала первой за последние пять матчей.
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