Результаты всех матчей НБА 4 марта, турнирная таблица

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4 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня было сыграно десять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Орландо Мэджик» – 106:117

«Атланта Хоукс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 129:111

«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс» – 105:115

«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» – 120:122

«Чикаго Буллз» – «Финикс Санз» – 104:125

«Оклахома-Сити Тандер» – «Юта Джаз» – 130:103

«Денвер Наггетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 113:97

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 108:99

«Сакраменто Кингз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 128:127

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 102:110

Среди примечательных выступлений можно отметить защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея, оформившего 41 очко, шесть передач и пять подборов.

Тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл отметился 43 очками, девятью подборами и тремя передачами. Микал Бриджес из «Бруклин Нетс» записал на свой счёт 38 очков, 10 подборов и четыре передачи.