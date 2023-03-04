Результаты всех матчей НБА 4 марта, турнирная таблица

4 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня было сыграно десять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» – «Орландо Мэджик» – 106:117
«Атланта Хоукс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 129:111
«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс» – 105:115
«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» – 120:122
«Чикаго Буллз» – «Финикс Санз» – 104:125
«Оклахома-Сити Тандер» – «Юта Джаз» – 130:103
«Денвер Наггетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 113:97
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 108:99
«Сакраменто Кингз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 128:127
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 102:110
Среди примечательных выступлений можно отметить защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея, оформившего 41 очко, шесть передач и пять подборов.
Тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл отметился 43 очками, девятью подборами и тремя передачами. Микал Бриджес из «Бруклин Нетс» записал на свой счёт 38 очков, 10 подборов и четыре передачи.
- 4 марта 2023
-
10:12
-
09:34
-
09:24
-
09:13
-
08:58
-
08:49
-
08:39
-
08:34
-
06:10
-
05:56
-
00:36
-
00:35
-
00:03
- 3 марта 2023
-
23:14
-
22:49
-
22:14
-
21:38
-
20:58
-
20:52
-
20:32
-
20:01
-
19:56
-
18:50
-
17:56
-
16:20
-
16:09
-
16:03
-
15:50
-
15:29
-
14:46
-
13:29
-
13:00
-
12:43
-
12:05
-
11:42