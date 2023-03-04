Аренас: Джордан должен быть величайшим, потому что он избавил НБА от наркотиков в 80-е

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас привёл аргумент в пользу того, почему, по его мнению, легендарный американец Майкл Джордан должен считаться величайшим баскетболистом в истории.
«Леброн, прости, ты мой чувак, но я должен так сказать – Джордан величайший. И вот почему: вы станете величайшим, если избавите лигу от наркотиков, как в 80-е годы.
Вам пришлось бы наворачивать круги вокруг игроков, чтобы в 90-е годы все были чистыми. Джордан был ходячей клиникой. Поэтому я должен назвать его величайшим. Он должен был стать таковым за то, что сделал в 80-е. Он надрал всем задницу», – сказал Аренас в интервью YouTube-каналу Gil’s Arena.
Ранее четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Джон Салли объяснил, почему лига ограничивала внимание женщин к Джордану.
- 4 марта 2023
-
22:26
-
21:45
-
20:31
-
19:31
-
17:57
-
17:48
-
16:27
-
16:21
-
15:55
-
15:10
-
14:52
-
14:23
-
13:47
-
12:40
-
12:21
-
12:03
-
11:31
-
11:22
-
11:06
-
10:40
-
10:30
-
10:12
-
09:34
-
09:24
-
09:13
-
08:58
-
08:49
-
08:39
-
08:34
-
06:10
-
05:56
-
00:36
-
00:35
-
00:03
- 3 марта 2023
-
23:14