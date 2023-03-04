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Аренас: Джордан должен быть величайшим, потому что он избавил НБА от наркотиков в 80-е

Аренас: Джордан должен быть величайшим, потому что он избавил НБА от наркотиков в 80-е
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Бывший игрок НБА Гилберт Аренас привёл аргумент в пользу того, почему, по его мнению, легендарный американец Майкл Джордан должен считаться величайшим баскетболистом в истории.

«Леброн, прости, ты мой чувак, но я должен так сказать – Джордан величайший. И вот почему: вы станете величайшим, если избавите лигу от наркотиков, как в 80-е годы.

Вам пришлось бы наворачивать круги вокруг игроков, чтобы в 90-е годы все были чистыми. Джордан был ходячей клиникой. Поэтому я должен назвать его величайшим. Он должен был стать таковым за то, что сделал в 80-е. Он надрал всем задницу», – сказал Аренас в интервью YouTube-каналу Gil’s Arena.

Ранее четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Джон Салли объяснил, почему лига ограничивала внимание женщин к Джордану.

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