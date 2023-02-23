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Аренас объяснил, почему считает Леброна Джеймса лучше Майкла Джордана

Аренас объяснил, почему считает Леброна Джеймса лучше Майкла Джордана
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Бывший игрок НБА Гилберт Аренас объяснил, почему он считает достижения лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выше заслуг легенды лиги Майкла Джордана.

«Если бы у Джордана был рекорд результативности Карима, если бы у Джордана был рекорд Джона Стоктона по ассистам, если бы у Джордана были чемпионские кольца Билла Расселла, я бы это понял. Но Джордан не является первым номером ни в одной из категорий», — сказал Аренас у себя в социальных сетях.

«Но помните, я фанат Джордана. При этом едва ли я могу произнести, что Леброн Джеймс не является лучшим игроком всех времён после всего, что он сделал», — добавил Гилберт.

Леброн Джеймс танцует на яхте во время тренировочного занятия:

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