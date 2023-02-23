Аренас объяснил, почему считает Леброна Джеймса лучше Майкла Джордана
Поделиться
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас объяснил, почему он считает достижения лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выше заслуг легенды лиги Майкла Джордана.
«Если бы у Джордана был рекорд результативности Карима, если бы у Джордана был рекорд Джона Стоктона по ассистам, если бы у Джордана были чемпионские кольца Билла Расселла, я бы это понял. Но Джордан не является первым номером ни в одной из категорий», — сказал Аренас у себя в социальных сетях.
«Но помните, я фанат Джордана. При этом едва ли я могу произнести, что Леброн Джеймс не является лучшим игроком всех времён после всего, что он сделал», — добавил Гилберт.
Леброн Джеймс танцует на яхте во время тренировочного занятия:
Новость по темеЛеброн Джеймс рассказал, чему научился у Майкла Джордана
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
10:35
-
10:20
-
09:58
-
09:22
-
08:05
-
06:34
-
06:11
-
05:39
-
00:52
-
00:45
- 22 февраля 2023
-
23:52
-
22:58
-
22:52
-
22:44
-
21:29
-
20:59
-
19:43
-
19:24
-
18:51
-
17:54
-
16:44
-
15:28
-
14:39
-
14:01
-
13:04
-
12:44
-
11:59
-
10:47
-
10:28
-
09:20
-
03:06
-
02:32
-
00:08
- 21 февраля 2023
-
23:48
-
23:36
Партнерский контент