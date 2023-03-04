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«Мемфис» сообщил об отстранении Джа Моранта

«Мемфис» сообщил об отстранении Джа Моранта
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Звёздный разыгрывающий клуба НБА «Мемфис Гриззлиз» американец Джа Морант отстранён как минимум на два следующих матча, сообщила пресс-служба команды.

Причина отстранения не называется, однако подобное решение со стороны руководства клуба могло быть связано с недавним инцидентом, произошедшим со спортсменом. Так, во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.

Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года. Потерпевший сообщил полиции, что Морант несколько раз ударил его в голову во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом. Баскетболист же заявил, что действовал в целях самообороны.

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