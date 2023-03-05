«Майами» переиграл «Атланту», Трей Янг набрал всего восемь очков

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:109.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой Эдрис Адебайо. Он набрал 30 очков, 11 подборов и пять ассистов. Хорошую игру также провёл защитник Тайлер Хирроу. В его активе 20 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Звёздный форвард Джимми Батлер отметился дабл-даблом: 15 очков и 11 подборов. У гостей хорошую игру со скамейки провёл форвард Саддик Бей: 21 очко. Лидер «Атланты» разыгрывающий Трей Янг не отметился хорошим бросковым выступлением: 8 очков, 4 подбора и десять передач.