«Майами» переиграл «Атланту», Трей Янг набрал всего восемь очков
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:109.
Самым результативным игроком матча стал американский центровой Эдрис Адебайо. Он набрал 30 очков, 11 подборов и пять ассистов. Хорошую игру также провёл защитник Тайлер Хирроу. В его активе 20 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Звёздный форвард Джимми Батлер отметился дабл-даблом: 15 очков и 11 подборов. У гостей хорошую игру со скамейки провёл форвард Саддик Бей: 21 очко. Лидер «Атланты» разыгрывающий Трей Янг не отметился хорошим бросковым выступлением: 8 очков, 4 подбора и десять передач.
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 109
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Адебайо - 30, Хироу - 20, Батлер - 15, Мартин - 15, Зеллер - 13, Винсент - 9, Лав - 6, Оладипо - 5, Страс - 4, Йович, Кэйн, Лоури, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Атланта Хоукс: Бей - 22, Хантер - 17, Капела - 16, Оконгву - 15, Богданович - 13, Мюррей - 10, Янг - 8, Джонсон - 5, Коллинс - 3, Гриффин, Крейчи, Л. Уильямс, Мартин, Мэтьюз, Фернанду, Форрест, Холидей
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