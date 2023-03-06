Дарвин Хэм: Дэвис не желает успокаиваться

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался об одном из лидеров команды Энтони Дэвисе.

«Сейчас он в прекрасном состоянии и просто не желает успокаиваться, находясь в режиме атаки. Он играет без боли и с отличным ритмом. Вокруг него действуют разные игроки, с которыми он может взаимодействовать на высоком уровне», — приводит слова Хэма ESPN US.

Напомним, в последнем матче «Лейкерс» принимали «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счётом 113:105. Самым результативным в составе победителей стал Дэвис, который записал в свой актив 39 очков. Джарред Вандербилт оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Уорриорз» отметился Стефен Карри, который записал в свой актив 27 очков. Клэй Томпсон набрал 22 очка.

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