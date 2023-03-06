39 очков Дэвиса помогли «Лэйкерс» обыграть «Голден Стэйт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счётом 113:105.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, который записал в свой актив 39 очков. Джарред Вандербилт оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Голден Стэйт» отметился Стефен Карри, который записал в свой актив 27 очков. Клэй Томпсон набрал 22 очка.

Таким образом, «Лейкерс» одержали вторую победу за последние три матча. «Голден Стэйт», в свою очередь, прервал пятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Лейкерс» сыграет с «Мемфис Гриззлиз», а «Голден Стэйт» встретится с «Оклахома-Сити Тандер». Оба матча пройдут 8 марта.