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39 очков Дэвиса помогли «Лэйкерс» обыграть «Голден Стэйт»

39 очков Дэвиса помогли «Лэйкерс» обыграть «Голден Стэйт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счётом 113:105.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, который записал в свой актив 39 очков. Джарред Вандербилт оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Голден Стэйт» отметился Стефен Карри, который записал в свой актив 27 очков. Клэй Томпсон набрал 22 очка.

Таким образом, «Лейкерс» одержали вторую победу за последние три матча. «Голден Стэйт», в свою очередь, прервал пятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Лейкерс» сыграет с «Мемфис Гриззлиз», а «Голден Стэйт» встретится с «Оклахома-Сити Тандер». Оба матча пройдут 8 марта.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 39, Ривз - 16, Браун - 14, Бисли - 12, Шрёдер - 11, Вандербилт - 10, Уокер - 7, Габриэль - 2, Хатимура - 2, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Томпсон - 22, Грин - 15, Дивинченцо - 11, Пул - 10, Луни - 6, Лэмб - 6, Куминга - 5, Грин - 3, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Киньонес, Муди, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
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