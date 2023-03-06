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Дюрант высказался об игре против Кайри Ирвинга

Дюрант высказался об игре против Кайри Ирвинга
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мыслями об игре против бывшего одноклубника Кайри Ирвинга, который сейчас выступает за «Даллас Маверикс».

«Никаких эмоций вообще. Это просто ещё один матч. Как я уже говорил ранее, большую часть своей карьеры я играл против Кайри. Последние пару сезонов он был в моей команде, но большую часть своей карьеры я играл против него, так что я знаю, каково это», — сказал Дюрант на пресс-конференции.

Напомним, матч между «Далласом» и «Финиксом» состоялся вчера, 5 марта. Победу со счётом 130:126 добыли игроки «Санз». Дюрант стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков. В активе Ирвинга 30 очков.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:

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