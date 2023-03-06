Дюрант высказался об игре против Кайри Ирвинга

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мыслями об игре против бывшего одноклубника Кайри Ирвинга, который сейчас выступает за «Даллас Маверикс».
«Никаких эмоций вообще. Это просто ещё один матч. Как я уже говорил ранее, большую часть своей карьеры я играл против Кайри. Последние пару сезонов он был в моей команде, но большую часть своей карьеры я играл против него, так что я знаю, каково это», — сказал Дюрант на пресс-конференции.
Напомним, матч между «Далласом» и «Финиксом» состоялся вчера, 5 марта. Победу со счётом 130:126 добыли игроки «Санз». Дюрант стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков. В активе Ирвинга 30 очков.
Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:
- 6 марта 2023
-
15:26
-
14:31
-
13:20
-
12:35
-
11:30
-
10:27
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
07:03
-
06:19
-
02:50
- 5 марта 2023
-
23:54
-
22:45
-
22:39
-
19:39
-
19:04
-
18:52
-
18:22
-
18:13
-
17:39
-
15:31
-
15:15
-
14:40
-
14:13
-
13:26
-
13:16
-
12:22
-
12:11
-
11:34
-
09:24
-
09:14
-
08:27
-
07:19
-
06:43