Дюрант высказался об игре против Кайри Ирвинга

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мыслями об игре против бывшего одноклубника Кайри Ирвинга, который сейчас выступает за «Даллас Маверикс».

«Никаких эмоций вообще. Это просто ещё один матч. Как я уже говорил ранее, большую часть своей карьеры я играл против Кайри. Последние пару сезонов он был в моей команде, но большую часть своей карьеры я играл против него, так что я знаю, каково это», — сказал Дюрант на пресс-конференции.

Напомним, матч между «Далласом» и «Финиксом» состоялся вчера, 5 марта. Победу со счётом 130:126 добыли игроки «Санз». Дюрант стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков. В активе Ирвинга 30 очков.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом: