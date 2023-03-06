Дончич – Букеру: заткнись, чёрт возьми!
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Известный инсайдер и эксперт Тим Макмахон поделился подробностями состоявшейся перепалки между разыгрывающим «Даллас Маварикс» Лукой Дончичем и защитником «Финикс Санз» Девином Букером, которая состоялась во время матча их команд. После того, как словенский игрок промахнулся из-под кольца, не сумев сравнять счёт за 3,5 секунды до сирены, к нему подошел Букер и принялся его задирать.
По словам Макмахона, Дончич во время стычки заявил следующее: «Заткнись, чёрт возьми!»
Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видеозапись принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, матч между «Далласом» и «Финиксом» состоялся вчера, 5 марта. Победу со счётом 130:126 добыли игроки «Санз».
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