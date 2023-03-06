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«Пари» на своей площадке обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

«Пари» на своей площадке обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ
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Нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» и завершилась победой хозяев со счётом 78:68 (20:18, 19:22, 13:11, 26:17).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав, набравший 28 очков. 10 очков набрал Дмитрий Хвостов, девять баллов на свой счёт записал Максим Салаш.

В составе УНИКСа 20 очков набрал Дэрил Мэйкон. 13 очками отметился Джален Рейнольдс, девятью баллами – Ненад Димитриевич и Луи Лабери.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ нижегородский клуб проведёт с «Локомотивом-Кубань» на своей площадке 12 марта (16:00 мск). УНИКС примет московскую МБА 12 марта (18:00 мск).

Единая лига ВТБ. Группа А
06 марта 2023, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
78 : 68
УНИКС
Казань, Россия
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 28, Хвостов - 10, Салаш - 9, Ганькевич - 7, Чадов - 7, Апич - 5, Бабурин - 5, Стребков - 5, Беленицкий - 2, Понкрашов, Ребич, Синегубов
УНИКС: Мэйкон - 20, Рейнольдс - 13, Димитриевич - 9, Лабери - 9, Браун - 8, Хантер - 5, Зайцев - 4, Воронцевич, М. Кулагин, Одиноков, Разумов, Ткаченко
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