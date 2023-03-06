«Пари» на своей площадке обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

Нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» и завершилась победой хозяев со счётом 78:68 (20:18, 19:22, 13:11, 26:17).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав, набравший 28 очков. 10 очков набрал Дмитрий Хвостов, девять баллов на свой счёт записал Максим Салаш.
В составе УНИКСа 20 очков набрал Дэрил Мэйкон. 13 очками отметился Джален Рейнольдс, девятью баллами – Ненад Димитриевич и Луи Лабери.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ нижегородский клуб проведёт с «Локомотивом-Кубань» на своей площадке 12 марта (16:00 мск). УНИКС примет московскую МБА 12 марта (18:00 мск).
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