Данк Ингрэма и аллей-уп на Оладипо — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 7 марта, было сыграно шесть матчей.
В первую тройку вошли моменты с участием атакующего защитника «Детройт Пистонс» Джейдена Айви, лёгкого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндона Ингрэма и атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Среди примечательных выступлений можно отметить разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриса Халибёртона, оформившего 40 очков, сделавшего 16 передач и три подбора.
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отметился 42 очками, пятью подборами и тремя передачами. Дэмьен Лиллард из «Портленд Трэйл Блэйзерс» записал на свой счёт 31 очко, 13 подборов и 12 передач.
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