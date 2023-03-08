«Енисей» на домашней площадке победил «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

В Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Енисей» принимал «Минск». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 75:55 (24:17, 16:15, 15:16, 20:7).

Самым результативным в составе победителей был форвард Александр Гудумак. В его активе 13 очков, четыре подбора и одна результативная передача. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал центровой Вадим Стубеда. На его счету 13 очков и семь подборов.

В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет с клубом «Парма-Пари». Встреча состоится 12 марта и начнётся в 17:00 мск. «Минск» в следующем туре примет саратовский «Автодор». Встреча состоится 12 марта. Начало запланировано на 17:00 мск.