«Енисей» на домашней площадке победил «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
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В Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Енисей» принимал «Минск». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 75:55 (24:17, 16:15, 15:16, 20:7).
Самым результативным в составе победителей был форвард Александр Гудумак. В его активе 13 очков, четыре подбора и одна результативная передача. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал центровой Вадим Стубеда. На его счету 13 очков и семь подборов.
В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет с клубом «Парма-Пари». Встреча состоится 12 марта и начнётся в 17:00 мск. «Минск» в следующем туре примет саратовский «Автодор». Встреча состоится 12 марта. Начало запланировано на 17:00 мск.
Единая лига ВТБ. Группа Б
08 марта 2023, среда. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
75 : 55
Минск
Минск, Беларусь
Енисей: Гудумак - 13, Уорнер - 12, Герасимов - 10, Трушкин - 9, Мотовилов - 7, Томпсон - 6, Ханна - 6, Викторов - 5, Белянков - 3, Бабушкин - 2, Сонько - 2, Балашов
Минск: Стубеда - 13, Близнюк - 12, Тростинецкий - 10, Смит - 6, Третьяк - 5, Шливанчанин - 5, Дуду - 2, Микульский - 2, Мороз, Паско
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