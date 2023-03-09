«Бостон» обыгрывает «Портленд», Джейсон Тейтум набрал 30 очков

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:93.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джейсон Тейтум. На его счету 30 очков, семь подборов и две передачи. Также в составе «Селтикс» стоить отметить выступление защитника Деррика Уайта. На его счету 21 очко, пять подборов и семь асисстов. Доминиканский центровой Эл Хорфорд набрал 17 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Лидер гостей звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард занёс в свой актив 27 очков, пять подборов и восемь передач. Никто из его партнёров не достиг отметки даже в 15 очков.