«Бостон» обыгрывает «Портленд», Джейсон Тейтум набрал 30 очков
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:93.
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джейсон Тейтум. На его счету 30 очков, семь подборов и две передачи. Также в составе «Селтикс» стоить отметить выступление защитника Деррика Уайта. На его счету 21 очко, пять подборов и семь асисстов. Доминиканский центровой Эл Хорфорд набрал 17 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Лидер гостей звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард занёс в свой актив 27 очков, пять подборов и восемь передач. Никто из его партнёров не достиг отметки даже в 15 очков.
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2023, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
115 : 93
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Уайт - 21, Хорфорд - 17, Браун - 11, Хозер - 11, Смарт - 10, Уильямс - 8, Брогдон - 5, Дэвисон - 2, Галлинари, Гриффин, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 27, Грант - 13, Уотфорд - 12, Шарп - 12, Реддиш - 10, Нуркич - 5, Джонсон - 4, Литтл - 3, Уокер - 3, Ойбанкс - 2, Тибулл - 2, Арчидиаконоу, Баджи, Батлер, Нокс, Саймонс, Уинслоу
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