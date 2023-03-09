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«Атланта» переиграла «Вашингтон», у Кристапса Порзингиса 43 очка

«Атланта» переиграла «Вашингтон», у Кристапса Порзингиса 43 очка
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 122:120.

Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис, набравший 43 очка, пять подборов и то же количество передач. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который заработал дабл-дабл: 25 очков, десять подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Трей Янг. На его счету дабл-дабл: 28 очков, четыре подбора и десять передач. Стоит ещё выделить американского защитника Деджонте Мюррея, который набрал 17 очков, четыре подбора, и шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
120 : 122
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 43, Кузма - 25, Бил - 24, Кисперт - 10, Райт - 7, Моррис - 5, Гэффорд - 4, Авдия - 2, Буей, Гибсон, Гилл, Гудвин, Джексон, Дэвис, Нанн, Тодд, Хафф
Атланта Хоукс: Янг - 28, Мюррей - 17, Хантер - 15, Богданович - 14, Коллинс - 14, Капела - 13, Джонсон - 10, Оконгву - 9, Бей - 2, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Холидей
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