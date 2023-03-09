«Атланта» переиграла «Вашингтон», у Кристапса Порзингиса 43 очка

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 122:120.

Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис, набравший 43 очка, пять подборов и то же количество передач. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который заработал дабл-дабл: 25 очков, десять подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Трей Янг. На его счету дабл-дабл: 28 очков, четыре подбора и десять передач. Стоит ещё выделить американского защитника Деджонте Мюррея, который набрал 17 очков, четыре подбора, и шесть передач.