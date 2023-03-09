Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» одолеть «Чикаго»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:96.
Самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 18 очков, 12 подборов и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона, который заработал 17 очков, девять подборов и две передачи.
Самым результативным у гостей стал американский защитник Зак Лавин. На его счету 29 очков, пять подборов и четыре передачи. Также отметим черногорского центрового Николу Вучевича, который заработал дабл-дабл: 25 очков, 15 подборов и три передачи.
«Денвер» потерпел поражение в НБА впервые за пять последних матчей.
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