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Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» одолеть «Чикаго»

Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» одолеть «Чикаго»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:96.

Самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 18 очков, 12 подборов и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона, который заработал 17 очков, девять подборов и две передачи.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Зак Лавин. На его счету 29 очков, пять подборов и четыре передачи. Также отметим черногорского центрового Николу Вучевича, который заработал дабл-дабл: 25 очков, 15 подборов и три передачи.

«Денвер» потерпел поражение в НБА впервые за пять последних матчей.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
96 : 117
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Йокич - 18, Гордон - 17, Портер - 12, Маррей - 11, Брайант - 10, Браун - 9, Грин - 6, Джексон - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Смит - 2, Браун, Гиллеспи, Джордан, Ннаджи, Уайт, Уотсон, Чанчар
Чикаго Буллз: Лавин - 29, Вучевич - 25, Уильямс - 18, Дерозан - 17, Досунму - 8, Уайт - 7, Карузо - 6, Беверли - 3, Джонс - 2, Драммонд - 2, Lewis, Болл, Грин, Джонс, Симонович, Терри, Тэйлор
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