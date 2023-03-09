Кевин Дюрант получил травму на разминке и не смог сыграть в матче с «Оклахомой»

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант пропустил домашний матч команды с «Оклахома-Сити Тандер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась победой «Финикса» со счётом 132:101.

Незадолго до начала игры Дюрант поскользнулся на паркете во время разминки и подвернул левый голеностоп. После этого Дюрант ещё продолжил занятие и смог исполнить данк, но в итоге было принято решение не рисковать здоровьем игрока. Таким образом, Дюрант по-прежнему не дебютировал на домашней арене «Финикса» после перехода.

Травма Дюранта перед матчем с «Оклахомой»

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

При этом Кевин провёл три гостевые игры в составе «Санз» и во всех трёх команда одержала победы.

У Дюранта в этих трёх матчах в среднем за игру 26,7 очка, 7,3 подбора и 2,7 результативной передачи.