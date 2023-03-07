Эксперт: Дюрант ещё раз доказал, почему он всегда был немного лучше Леброна

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс высказал мнение, что форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант всегда был немного лучше лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Кевин Дюрант ещё раз доказал, почему он всегда был немного лучше Леброна: этот парень умеет здорово бросать, как с дальней дистанции, так и с линии штрафного броска, в чём мы недавно снова убедились», — написал Бэйлесс у себя в социальных сетях.

Напомним, в феврале Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».

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