Эксперт: Дюрант ещё раз доказал, почему он всегда был немного лучше Леброна
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Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс высказал мнение, что форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант всегда был немного лучше лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Кевин Дюрант ещё раз доказал, почему он всегда был немного лучше Леброна: этот парень умеет здорово бросать, как с дальней дистанции, так и с линии штрафного броска, в чём мы недавно снова убедились», — написал Бэйлесс у себя в социальных сетях.
Напомним, в феврале Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».
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