Трипл-дабл Домантаса Сабониса помог «Сакраменто» переиграть «Нью-Йорк»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 122:117.

Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал центровой из Литвы Домантас Сабонис, заработавший трипл-дабл: 24 очка, 13 подборов и 10 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Де'Аарона Фокса, который заработал 23 очка, три подбора и семь передач.

Самым результативным у гостей стал канадский баскетболист Ар Джей Барретт. На его счету 25 очков, семь подборов и две передачи. Также отметим 30-го номера американского форварда Джулиуса Рэндла, который заработал дабл-дабл: 23 очка, 10 подборов и пять передач.