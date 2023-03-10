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Трипл-дабл Домантаса Сабониса помог «Сакраменто» переиграть «Нью-Йорк»

Трипл-дабл Домантаса Сабониса помог «Сакраменто» переиграть «Нью-Йорк»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 122:117.

Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал центровой из Литвы Домантас Сабонис, заработавший трипл-дабл: 24 очка, 13 подборов и 10 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Де'Аарона Фокса, который заработал 23 очка, три подбора и семь передач.

Самым результативным у гостей стал канадский баскетболист Ар Джей Барретт. На его счету 25 очков, семь подборов и две передачи. Также отметим 30-го номера американского форварда Джулиуса Рэндла, который заработал дабл-дабл: 23 очка, 10 подборов и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
122 : 117
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Сабонис - 24, Фокс - 23, Монк - 19, Лайлз - 16, Хаертер - 14, Мюррэй - 11, Барнс - 10, Митчелл - 5, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Лень, Мету, Холмс, Эдвардс, Эллис
Нью-Йорк Никс: Барретт - 25, Рэндл - 23, Брансон - 19, Гримс - 19, Робинсон - 9, Харт - 9, Топпин - 5, Хартенштайн - 5, Куикли - 3, Браун, Вашингтон, Джеффрис, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье
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