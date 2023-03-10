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Данк Банкеро и лэй-ап Грина — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 10 марта, было сыграно шесть матчей.

В первую тройку вошли моменты с участием лёгкого форварда «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, тяжёлого форварда «Хьюстон Рокетс» Джабари Смита и атакующего защитника «Хьюстона» Джейлена Грина.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Среди примечательных выступлений можно отметить разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриса Халибёртона, оформившего 29 очков, сделавшего 19 передач и два подбора.

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис отметился 24 очками, 13 подборами и 10 передачами. Джабари Смит из «Рокетс» записал на свой счёт 30 очков, 12 подборов и три передачи.