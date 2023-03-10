«Чемпионат» стал информационным партнёром баскетбольного «Зенита»

Крупнейший информационный портал «Чемпионат» и баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявляют о начале сотрудничества. Наш портал станет информационным партнёром клуба.

Управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков:

— Мы очень рады стать партнёрами такого амбициозного клуба. «Зенит» является относительно новым именем в баскетболе, но в кратчайшие сроки клуб сумел построить успешную организацию, что позволило команде войти в число сильнейших на континенте и завоевать звание чемпионов России в 2022 году! Уверен, что наше сотрудничество не только расширит баскетбольную аудиторию на «Чемпионате», но и познакомит широкую массу болельщиков с новым грандом российского баскетбола.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный:

— Так сложилось, что российские СМИ уделяют баскетболу намного меньше внимания, чем он заслуживает. Уверен, что наше сотрудничество с одним из самых популярных и авторитетных спортивных изданий позволит не только улучшить информационное обеспечение наших болельщиков, но и популяризировать лучшую игру с мячом.

БК «Зенит» — действующий чемпион России. Клуб был основан в 2014 году и с ходу вошёл в число лидеров отечественного баскетбола. Домашние матчи проходят в КСК «СИБУР Арена». В нынешнем сезоне «Зенит» занял третье место по итогам предварительного этапа Единой лиги ВТБ. На данный момент команда идёт на третьем месте в группе А регулярного чемпионата.