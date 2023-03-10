Щербенёв: в матче с «Нижним Новгородом» у «Локомотива-Кубань» нет права на ошибку

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Уверен, что это будет очень тяжёлый матч – много борьбы и физического контакта. Это принципиальнейший матч для обоих соперников, игра будет «кость в кость». Эта встреча может повлиять на судьбу четвёртого места в преддверии плей-офф. У нас нет права на ошибку.

Этим составом нижегородцы долго играют вместе, у них хорошее понимание и чувство друг друга. Они опасны в первую очередь командной игрой, нет смысла выделять кого-то одного, опасность может исходить от каждого», — приводит слова Александра Щербенёва официальный сайт краснодарской команды.

Матч состоится 12 марта, начало — в 16:00 мск.