Щербенёв: в матче с «Нижним Новгородом» у «Локомотива-Кубань» нет права на ошибку
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Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Уверен, что это будет очень тяжёлый матч – много борьбы и физического контакта. Это принципиальнейший матч для обоих соперников, игра будет «кость в кость». Эта встреча может повлиять на судьбу четвёртого места в преддверии плей-офф. У нас нет права на ошибку.
Этим составом нижегородцы долго играют вместе, у них хорошее понимание и чувство друг друга. Они опасны в первую очередь командной игрой, нет смысла выделять кого-то одного, опасность может исходить от каждого», — приводит слова Александра Щербенёва официальный сайт краснодарской команды.
Матч состоится 12 марта, начало — в 16:00 мск.
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