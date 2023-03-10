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Лиллард: «Портленд» может оказаться даже пятым по итогам сезона

Лиллард: «Портленд» может оказаться даже пятым по итогам сезона
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Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард считает, что команде по силам занять пятое место по итогам регулярного чемпионата.

«Со стороны может показаться, что нам сложно, но сейчас есть пять команд с 33 победами и 34 поражениями. Так что это выглядит как борьба за место в плей-ин. Но все играют друг с другом и находятся в одинаковом положении. Мы можем оказаться пятыми. Это возможно в идеальном мире.

Сейчас нам просто нужно продолжать бороться и постараться стать одной из тех команд, которые готовы показать свои лучшие стороны. В этом сезоне мы через многое прошли. Мы не могли попасть в свою колею в течение сезона. Я впервые сталкиваюсь с этим в своей карьере», — приводит слова Лилларда Sports Illustrated.

«Портленд» располагается на 13-й позиции в Западной конференции.

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