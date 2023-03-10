Лиллард: «Портленд» может оказаться даже пятым по итогам сезона

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард считает, что команде по силам занять пятое место по итогам регулярного чемпионата.
«Со стороны может показаться, что нам сложно, но сейчас есть пять команд с 33 победами и 34 поражениями. Так что это выглядит как борьба за место в плей-ин. Но все играют друг с другом и находятся в одинаковом положении. Мы можем оказаться пятыми. Это возможно в идеальном мире.
Сейчас нам просто нужно продолжать бороться и постараться стать одной из тех команд, которые готовы показать свои лучшие стороны. В этом сезоне мы через многое прошли. Мы не могли попасть в свою колею в течение сезона. Я впервые сталкиваюсь с этим в своей карьере», — приводит слова Лилларда Sports Illustrated.
«Портленд» располагается на 13-й позиции в Западной конференции.
- 11 марта 2023
-
00:49
-
00:35
- 10 марта 2023
-
23:48
-
22:45
-
22:27
-
21:47
-
20:55
-
20:52
-
18:56
-
18:55
-
17:56
-
17:45
-
16:38
-
16:30
-
15:39
-
15:22
-
15:00
-
14:28
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
13:25
-
12:51
-
10:16
-
10:05
-
09:50
-
09:21
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
07:23
-
06:07
-
00:55
-
00:53
- 9 марта 2023
-
23:41