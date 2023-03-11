Данк Портера и попадание Эмбиида — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 11 марта, было сыграно шесть матчей.
В первую тройку вошли моменты с участием игроков «Филадельфии Сиксерс» Де'Энтони Мелтона и Дануэла Хауса, лёгкого форварда «Денвер Наггетс» Майкла Портера и центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Среди примечательных выступлений можно отметить центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича, оформившего 37 очков, сделавшего 11 передач и 11 подборов.
Джоэл Эмбиид отметился 39 очками, семью подборами и четырьмя передачами. Скотти Барнс из «Торонто Рэпторс» записал на свой счёт 32 очка, девять подборов и семь передач.
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