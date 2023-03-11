Результаты всех матчей НБА 11 марта, турнирная таблица

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10 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» – 107:114

«Филадельфия Сиксерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 120:119

«Сан-Антонио Спёрс – «Денвер Наггетс» – 128:120

«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 119:115

«Миннесота Тимбервулвз» – «Бруклин Нетс» – 123:124 ОТ

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Торонто Рэпторс» – 122:112.

Ярчайшим выступлением дня стала игра камерунского звёздного центрового Джоэла Эмбиида. На его счету 39 очков, семь подборов и три блокшота. Он забросил победный для «Сиксерс» бросок за 1.1 секунды до конца матча. «Филадельфия» одержала четвёртую победу кряду.