41 очко Мёрфи помогло «Пеликанс» обыграть «Портленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:110.
Самым результативным в составе победителей стал Трей Мёрфи, который записал в свой актив 41 очко. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов. На счету Си Джей Макколлума дабл-дабл из 22 очков и 11 передач.
Лучшей результативностью в составе «Портленда» отличился Анферни Саймонс, который набрал 17 очков.
Таким образом, «Пеликанс» одержали вторую победу за последние три матча. «Портленд», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче «Пеликанс» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Портленд» встретится с «Нью-Йорк Никс».
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