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41 очко Мёрфи помогло «Пеликанс» обыграть «Портленд»

41 очко Мёрфи помогло «Пеликанс» обыграть «Портленд»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:110.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Мёрфи, который записал в свой актив 41 очко. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов. На счету Си Джей Макколлума дабл-дабл из 22 очков и 11 передач.

Лучшей результативностью в составе «Портленда» отличился Анферни Саймонс, который набрал 17 очков.

Таким образом, «Пеликанс» одержали вторую победу за последние три матча. «Портленд», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Пеликанс» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Портленд» встретится с «Нью-Йорк Никс».

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
127 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 41, Макколлум - 22, Ричардсон - 19, Джонс - 16, Валанчюнас - 11, Льюис - 4, Маршалл - 4, Хэйс - 3, Эрнангомес - 3, Дэниэлс - 2, Нэнс - 2, Альварадо, Ингрэм, Лидделл, Сиброн, Темпл, Уильямсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 17, Нокс - 14, Шарп - 14, Реддиш - 11, Литтл - 10, Тибулл - 10, Уотфорд - 10, Грант - 7, Ойбанкс - 6, Арчидиаконоу - 5, Уокер - 5, Джонсон - 1, Баджи, Батлер, Лиллард, Нуркич, Уинслоу
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