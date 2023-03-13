41 очко Мёрфи помогло «Пеликанс» обыграть «Портленд»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:110.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Мёрфи, который записал в свой актив 41 очко. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов. На счету Си Джей Макколлума дабл-дабл из 22 очков и 11 передач.

Лучшей результативностью в составе «Портленда» отличился Анферни Саймонс, который набрал 17 очков.

Таким образом, «Пеликанс» одержали вторую победу за последние три матча. «Портленд», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Пеликанс» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Портленд» встретится с «Нью-Йорк Никс».