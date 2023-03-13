Результаты всех матчей НБА 13 марта, турнирная таблица

13 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Кливленд Кавальерс» – 108:114

«Филадельфия Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс» – 112:93

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 127:110

«Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 90:102

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Йорк Никс» – 108:112

В последнем матче самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, заработавший 33 очка, пять подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который заработал дабл-дабл: 17 очков, 16 подборов и чеьыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 33 очка, восемь подборов и пять передач.