Результаты всех матчей НБА 13 марта, турнирная таблица

13 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» – «Кливленд Кавальерс» – 108:114
«Филадельфия Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс» – 112:93
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 127:110
«Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 90:102
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Йорк Никс» – 108:112
В последнем матче самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, заработавший 33 очка, пять подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который заработал дабл-дабл: 17 очков, 16 подборов и чеьыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 33 очка, восемь подборов и пять передач.
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