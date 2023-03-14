41 очко Янга не спасло «Атланту» от поражения в матче с «Миннесотой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 136:115.
Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 32 очка. Кайл Андерсон оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.
Лучшей результативностью в составе «Атланты» отметился Трей Янг, который записал в свой актив 41 очко. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.
Таким образом, «Миннесота» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Атланта», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче «Атланта» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Миннесота» сыграет с «Бостон Селтикс».
- 14 марта 2023
-
04:54
-
00:32
-
00:24
- 13 марта 2023
-
23:52
-
22:54
-
22:14
-
21:54
-
21:23
-
20:50
-
20:09
-
19:59
-
19:55
-
19:01
-
18:44
-
18:38
-
17:48
-
17:12
-
16:39
-
15:45
-
15:01
-
14:56
-
13:43
-
12:52
-
11:28
-
11:12
-
10:38
-
10:26
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
06:49
-
04:33
-
01:55
-
01:01
- 12 марта 2023
-
22:56