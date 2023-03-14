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41 очко Янга не спасло «Атланту» от поражения в матче с «Миннесотой»

41 очко Янга не спасло «Атланту» от поражения в матче с «Миннесотой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 136:115.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 32 очка. Кайл Андерсон оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

Лучшей результативностью в составе «Атланты» отметился Трей Янг, который записал в свой актив 41 очко. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Миннесота» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Атланта», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Миннесота» сыграет с «Бостон Селтикс».

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2023, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 136
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Атланта Хоукс: Янг - 41, Оконгву - 16, Хантер - 15, Мюррей - 11, Капела - 10, Бей - 6, Коллинс - 6, Гриффин - 5, Богданович - 2, Мэтьюз - 2, Джонсон - 1, Крейчи, Мартин, Уильямс, Фернанду, Форрест, Холидей
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Конли - 21, Макдэниелс - 19, Андерсон - 14, Гарза - 14, Гобер - 14, Принс - 9, Александер-Уолкер - 5, Майнотт - 5, Маклафлин - 3, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Райан, Риверс, Рид, Таунс
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