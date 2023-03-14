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41 очко Янга не спасло «Атланту» от поражения в матче с «Миннесотой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 136:115.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 32 очка. Кайл Андерсон оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

Лучшей результативностью в составе «Атланты» отметился Трей Янг, который записал в свой актив 41 очко. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Миннесота» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Атланта», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Миннесота» сыграет с «Бостон Селтикс».