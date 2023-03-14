«Милуоки» обыграл «Сакраменто», у Янниса Адетокунбо 46 очков и 12 подборов

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:124.

Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс, набравший 35 очков, восемь подборов и три передачи. Также стоит отметить центрового из Литвы Домантаса Сабониса, который заработал трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 15 передач.

Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 46 очков, 12 подборов и четыре передачи. Также отметим 22-го номера американского баскетболиста Криса Мидлтона, который заработал 31 очко, три подбора и девять передач.