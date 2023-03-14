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«Милуоки» обыграл «Сакраменто», у Янниса Адетокунбо 46 очков и 12 подборов

«Милуоки» обыграл «Сакраменто», у Янниса Адетокунбо 46 очков и 12 подборов
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:124.

Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс, набравший 35 очков, восемь подборов и три передачи. Также стоит отметить центрового из Литвы Домантаса Сабониса, который заработал трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 15 передач.

Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 46 очков, 12 подборов и четыре передачи. Также отметим 22-го номера американского баскетболиста Криса Мидлтона, который заработал 31 очко, три подбора и девять передач.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 133
Милуоки Бакс
Милуоки
Сакраменто Кингз: Фокс - 35, Хаертер - 28, Сабонис - 23, Барнс - 14, Мюррэй - 7, Лайлз - 6, Монк - 6, Мету - 5, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Лень, Митчелл, Холмс, Эдвардс, Эллис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 46, Миддлтон - 31, Лопес - 23, Холидэй - 11, Аллен - 8, Картер - 5, Краудер - 4, Портис - 3, Коннотон - 2, Wigginton, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Грин, Инглс, Леонард, Мэттьюз
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