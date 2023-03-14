Лайлс оттолкнул Адетокунбо, после чего устроил стычку с Бруком Лопесом. Видео

Форвард «Сакраменто Кингз» Трей Лайлс и центровой «Милуоки Бакс» Брук Лопес устроили стычку на последних секундах матча их команд.

Инцидент начался с того, что звезда «Бакс» Яннис Адетокунбо принял решение не атаковать кольцо соперников при последнем владении. Когда Яннис находился в центре площадки, Лайлс попытался выбить у него мяч, после чего оттолкнул его. В эпизод сразу вмешался Лопес, который стал что-то выговаривать форварду соперников, а тот оттолкнул и его. После этого разнимать игроков принялись их товарищи по команде.

Посмотреть видеозапись можно на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Милуоки» победил «Сакраменто» со счётом 124:133.