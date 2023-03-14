Лайлс оттолкнул Адетокунбо, после чего устроил стычку с Бруком Лопесом. Видео
Поделиться
Форвард «Сакраменто Кингз» Трей Лайлс и центровой «Милуоки Бакс» Брук Лопес устроили стычку на последних секундах матча их команд.
Инцидент начался с того, что звезда «Бакс» Яннис Адетокунбо принял решение не атаковать кольцо соперников при последнем владении. Когда Яннис находился в центре площадки, Лайлс попытался выбить у него мяч, после чего оттолкнул его. В эпизод сразу вмешался Лопес, который стал что-то выговаривать форварду соперников, а тот оттолкнул и его. После этого разнимать игроков принялись их товарищи по команде.
Посмотреть видеозапись можно на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, «Милуоки» победил «Сакраменто» со счётом 124:133.
Новость по темеРезультаты всех матчей НБА 14 марта, турнирная таблица
Комментарии
- 14 марта 2023
-
14:07
-
12:50
-
12:00
-
11:11
-
10:35
-
09:55
-
09:25
-
08:00
-
07:45
-
07:34
-
06:16
-
04:54
-
00:32
-
00:24
- 13 марта 2023
-
23:52
-
22:54
-
22:14
-
21:54
-
21:23
-
20:50
-
20:09
-
19:59
-
19:55
-
19:01
-
18:44
-
18:38
-
17:48
-
17:12
-
16:39
-
15:45
-
15:01
-
14:56
-
13:43
-
12:52
-
11:28
Партнерский контент