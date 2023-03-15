35 очков и 17 подборов от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Пеликанс».
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В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:123.
Лучшим игроком встречи оказался центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету впечатляющий дабл-дабл: 35 очков и 17 подборов. Вторым по результативности у гостей стал защитник Малик Бисли. В его активе 24 очка, три подбора и три асссиста. У хозяев самым результативным игроком стал защитник Брэндон Ингрэм: 22 очка, шесть подборов и шесть передач. Хорошими выступлениями отметились лёгкие форварды «Пеликанс»: Херберт Джонс с 20 очками и семью подборами, Трей Мёрфи с 20 очками и двумя блокшотами.
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Джонс - 20, Мёрфи - 20, Макколлум - 13, Валанчюнас - 10, Маршалл - 7, Нэнс - 7, Ричардсон - 5, Хэйс - 4, Альварадо, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Бисли - 24, Расселл - 17, Ривз - 14, Хатимура - 12, Браун - 8, Габриэль - 6, Вандербилт - 4, Шрёдер - 3, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер
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