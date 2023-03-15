35 очков и 17 подборов от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Пеликанс».

В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:123.

Лучшим игроком встречи оказался центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету впечатляющий дабл-дабл: 35 очков и 17 подборов. Вторым по результативности у гостей стал защитник Малик Бисли. В его активе 24 очка, три подбора и три асссиста. У хозяев самым результативным игроком стал защитник Брэндон Ингрэм: 22 очка, шесть подборов и шесть передач. Хорошими выступлениями отметились лёгкие форварды «Пеликанс»: Херберт Джонс с 20 очками и семью подборами, Трей Мёрфи с 20 очками и двумя блокшотами.