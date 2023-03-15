«Милуоки» переиграл «Финикс», Адетокунбо набрал 36 очков

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:116.

Самым результативным игроком встречи стал двукратный МВП НБА греческий форвард Яннис Адетокунбо. Он был близок к трипл-даблу: 36 очков, 11 подборов и восемь результативных передач. В составе гостей также стоит отметить американского центрового Брука Лопеса. Он набрал дабл-дабл: 21 очко и 10 подборов. У хозяев нужно отметить выступление защитника Девина Букера. В его активе 30 очков, четыре подбора и три передачи. Также можно отметить неплохую игру от багамского центрового Деандре Эйтона. На его счету 19 очков и восемь подборов.