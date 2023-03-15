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«Милуоки» переиграл «Финикс», Адетокунбо набрал 36 очков

«Милуоки» переиграл «Финикс», Адетокунбо набрал 36 очков
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:116.

Самым результативным игроком встречи стал двукратный МВП НБА греческий форвард Яннис Адетокунбо. Он был близок к трипл-даблу: 36 очков, 11 подборов и восемь результативных передач. В составе гостей также стоит отметить американского центрового Брука Лопеса. Он набрал дабл-дабл: 21 очко и 10 подборов. У хозяев нужно отметить выступление защитника Девина Букера. В его активе 30 очков, четыре подбора и три передачи. Также можно отметить неплохую игру от багамского центрового Деандре Эйтона. На его счету 19 очков и восемь подборов.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
104 : 116
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Букер - 30, Эйтон - 16, Пэйн - 13, Ландейл - 12, Пол - 11, Окоги - 8, Уэйнрайт - 8, Крэйг - 6, Базли, Бийомбо, Дюрант, Ли, Ли, Росс, Уоррен, Шамет
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Лопес - 21, Холидэй - 12, Краудер - 11, Портис - 11, Картер - 9, Коннотон - 8, Инглс - 6, Мэттьюз - 2, Wigginton, Адетокунбо, Аллен, Боучэмп, Горан Драгич, Грин, Миддлтон
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