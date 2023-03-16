Главный тренер «Автодора» прокомментировал победу над «Астаной» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (79:70).
«Сначала хочу поздравить команду с победой. Она очень важна для нас. Все знают, что в предыдущем матче мы проиграли в Минске, но, несмотря на это, не потеряли веру. Сегодня на площадке у нас не получилось держать фокус и концентрацию все 40 минут, чтобы выиграть с ещё большей разницей. Однако всё равно команда играла здорово и жёстко. Третья четверть не получилась, и сейчас надо найти ответ, почему это происходит — не в первый раз. Конечно, Ньюмэн и Мачадо – лидеры этой команды. Я знал, что без них будет тяжело, но доверял российским игрокам, и сегодня они показали качество. Хочу сказать им большое спасибо», — приводит слова Вичентича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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