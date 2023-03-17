«Денвер» стал второй командой в НБА, гарантировавшей место в плей-офф сезона-2022/2023
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«Денвер» гарантировал себе победу в Западной конференции.
Таким образом, «Наггетс» — вторая команда текущего сезона НБА, которая досрочно вышла в плей-офф. Ранее участие в матчах на выбывание обеспечил себе лидер регулярного чемпионата «Милуоки».
Напомним, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 119:110. Лучшей результативностью в составе победителей отметился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. «Детройт» потерпел второе поражение подряд. «Денвер», в свою очередь, одержал первую победу после четырёх поражений кряду.
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