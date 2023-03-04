НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Никола Йокич — на первом месте

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Важно отметить, что этот рейтинг не оказывает влияния на итоговое определение обладателя награды MVP.

По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге продолжает занимать центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, у которого в текущем сезоне в среднем 24,5 очка, 11,8 подбора и 10 передач.

Новость по теме Определены игроки месяца в НБА

Следом за сербским баскетболистом идут тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.

Замыкают пятёрку претендентов на MVP центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

Новость по теме Чарльз Баркли сравнил Дюранта и Адетокунбо, отдав предпочтение второму

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе