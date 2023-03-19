Защитник «Локомотива-Кубань» Щербенёв: уверен, реабилитируемся за поражение от «Пари НН»

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Настраивались на прошлый матч с казанцами очень серьёзно. УНИКС – сильная команда и хорошо играет дома. Тренерский штаб здорово разобрал соперника, а нам, в свою очередь, удалось выполнить их установки. Казанцы не смогли реализовать свой потенциал в атаке, и нам удалось «дожать» их, довести счёт до крупного в нашу пользу.
Сейчас был перерыв между матчами чуть дольше, чем обычно, было больше времени на подготовку. Ударно поработали на тренировках, находимся в хорошей форме. Уверен, покажем достойную игру, реабилитируемся за поражение от «Пари НН», — приводит слова Щербенёва официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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