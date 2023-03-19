Воронов оценил выступление МБА в «Финале четырёх» Кубка России

Атакующий защитник МБА Евгений Воронов высказался по поводу выступления своей команды в «Финале четырёх» Кубка России.
Напомним, сегодня московская команда одержала победу в матче с «Химками» (77:68) за третье место.
«Играть так рано — в 11 утра — было непросто. Но гораздо больше сложностей нам доставил соперник. «Химки» — серьёзная команда, которая по пути к «Финалу четырёх» обыграла в хорошем стиле «Самару» и «Руну». Наш тренерский штаб очень внимательно готовил нас к матчу. Разбирали многие нюансы. В игре не всё получилось.
Бронзовые медали — это важно, как оценка труда нашей команды. Было бы обидно уехать из Питера ни с чем. Во-вторых, опыт участия в «Финалах четырёх» нужен для роста МБА. Всё же этот формат подразумевает другой уровень давления, и всё решается буквально в считаные минуты», — приводит слова Воронова РФБ.
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