Секулич прокомментировал победу команды в матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (78:70).

«Прежде всего я хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые сегодня заполнили трибуны «Баскет-Холла» и стали самым настоящим шестым игроком. В самые сложные моменты матча мы ощущали их поддержку и находили силы переломить ход игры в свою пользу. Что касается матча, то и у нас, и у УНИКСа были определённые проблемы с травмированными игроками. Обе команды пытались это преодолеть. Мы смогли найти путь к победе, хоть и далеко не сразу. Сегодня порой было по-настоящему сложно, но, играя вместе, друг за друга, «Локо» смог одержать победу», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.